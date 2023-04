Under hösten och vintern har Vänsterpartiet varit ute på verksamhetsbesök i förskolor i Strömsunds kommun eftersom vi anser dessa första år i barns liv vara särskilt viktiga. Det är redan pressat nog på de flesta förskolor i kommunen och därför ser vi med oro på att Strömsunds kommun varslat 8,75 barnskötare.

Trötta ryggar, stress över att det är så svårt att hitta vikarier, höga ljudnivåer, stor dokumentationsbörda, svårt att få rätt resurser till barn som är i behov av särskilt stöd – är det verkligen så här vi vill att vår personal ska ha det? Och hur blir det med barnen?

Vänsterpartiet har lagt en motion om att begränsa barngruppernas storlek till max 15 barn per grupp och med en personaltäthet på tre pedagoger per grupp. Skolverkets riktlinjer för barngruppernas storlek anger ett maxtak på 15 barn per grupp varför vi ser detta krav som fullt rimligt.

Tyvärr vann vår motion inget gehör hos kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås, vilket blir det troliga utfallet på kommunfullmäktiges sammanträde den 3 maj.

I stället verkar inriktningen tyvärr vara att ytterligare skära ner på förskolornas personal vilket varslet av barnskötare visar, trots att vi har ett läge där många sliter ont och många väljer att säga upp sig från dessa jobb.

Under 2022 valde inte mindre än sex förskollärare att säga upp sig i förskolor runt om i vår kommun.

