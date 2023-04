Övningen Cold Response, som delvis haft fokus på tilltransport över hav och strid på Nordkalotten, skrotas. Från 2024 införs i stället Nordic Response med start i Tröndelag med fortsättning österut in i Jämtland.

I Försvarsövningen Aurora 2023 deltar cirka 700 amerikanska soldater ur den marinkårsbrigad som har sina förråd i Tröndelag. Förbandet transporteras både längs väg och på järnväg in i Jämtland och fortsätter därefter söderut mot Skövde.

Med Sverige på väg in i Nato behöver inte längre marinkårsbrigaden transporteras till Narvik på det kanske mest riskfyllda sätt som finns, ombord på transportfartyg mot hamnar som kan nås av direkta fientliga attacker.

I stället kan brigaden transporteras genom Norrlands inland längs fyra ”koncentreringsvägar” och tre järnvägslinjer upp mot ”Nordområdena”. Koncentreringsvägarna har historiskt varit det självklara och minst riskfyllda alternativet att få upp svenska förband till ett operationsområde längst i norr.

Försvarshögkvarteret, HKV, verkar dock nu göra en helt annan bedömning i detta avseende för svenska förband. HKV utgav 22-12-14 en rapport med rubriken: ”Försvarsmaktens analys avseende militär förmåga i övre Norrland.”

I rapporten står följande om dessa vägar:

”En eventuell tillförsel av personal och militära markförband från södra Sverige i en konfliktsituation försvåras på grund av långa avstånd och de utmanande militärgeografiska förhållandena. En operativ förflyttning på land till och inom regionen, försvåras av ett begränsat vägnät, ett fåtal järnvägar och ett antal stora älvar.”

Detta är anmärkningsvärda och helt missvisande påståenden. Allvarligt är det också att våra blivande allierade kan komma att dra felaktiga slutsatser när det gäller planering för styrketillförsel.

Under en intervju på Grytan inför Aurora 23 sa däremot chefen för Norra militärregionen, överste Jonas Karlsson, följande om förbindelserna enligt referat i tidningen Adresseavisa:

”Karlsson, sjefen for nordre militær-region, påpeker at Nato vil kunne dra nytte av et godt utbygd nettverk av veier og jernbaner i nord-sør-retningen.”