Innan ni visar era förslag. Här är ett förslag. Åk buss, både stadsbussarna och landsortsbussarna. Sätt er på busstationen och vänta på bussarna både dagtid och kvällstid. Vissa bussar kommer in efter 20.00 och sista bussen avgår efter 22.00 på kvällen. Lång väntan i en väntsal med endast några få bänkar som är sittvänliga. Toaletterna är under all kritik. Det är en skymf mot oss resenärer, vi betalar för att kunna åka buss, och att ha någonstans att vara till nästa buss.