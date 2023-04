Eleverna i Strömsund minskade matsvinnet – här är skolan som slängde minst

Det var en jämn tävling mellan Strömsunds grundskolor, där endast ett gram per portion skilde Bredgårdsskolan från tvåan Grevåkerskolan, 4 gram per portion mot 5 gram. På tredje plats hamnade Frostvikenskolan med 7 gram kastad mat per portion. Sist av de sju grundskolorna i kommunen kom Centralskolan med 15 gram, vilket fortfarande är väldigt lite svinn.