Vårruset live, DN, Expressen och en massa mer för LT-läsare

Erbjudandet +Allt gäller alltså enbart sajterna, inte papperstidning eller e-tidning. Men något som gäller för alla LT-läsare är möjligheterna att se livesport. Redan under våren har LT-läsare kunnat följa Östersunds Fotbollsklubb på träningar och träningsmatcher och nyligen drog sändningarna från damernas division 1 (med IFK Östersund och Ope) och herrarnas division 2 (med IFK Östersund, Frösön och Ytterhogdal) igång .

– Extra roligt är att våra lokaltidningskollegor blir mer tillgängliga också. Många som flyttat till Östersund under senare år vill veta vad som händer i sina gamla hemtrakter. Nu kan de hänga med i det lokala nyhetsflödet från Falun, Motala, Gävle och en massa andra ställen på samma sätt som de läser LT i appen eller via sajten.

– Vilken grej för alla fotbollsintresserade att kunna se de här lagen spela i sina ligor. Dessutom kan man klicka in sig på de andra lokaltidningarna för att se heta Skånederbyn eller vad man nu vill följa, säger Peder Edvinsson.

– Det handlar om en 50-lapp mer i månaden. Jag tror att många tycker att det är värt det för att få tillgång till all sport, plus att man då även får Expressen och DN och hela deras digitala utbud, säger Peder Edvinsson.

För den som hellre sparar sina pengar kommer chefredaktören med ett bonustips som är helt gratis:

– Många avdelningar på ltz.se är upplåsta och kan läsas av alla. Följ till exempel debatten på våra insändarsidor – hett just nu är exempelvis frågan om etableringen av försvar och industrier i Östersund. Under fliken Familj finns texter om föreningsliv i länet och en massa annat som läsarna själva skriver. Jag hoppas också att fler tar chansen att göra sin röst hörd via oss, formulär för insändare och andra läsartexter finns på ltz.se.