MP har ensamma yrkat på återremiss i samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen, och kommer att göra det även 18 april, med motiveringen att klimat- och miljöperspektivet behöver genomsyra all samhällsplanering i Åre kommun.

Planprogrammet för Björnenområdet i Åre by kommer att tas upp för beslut på kommunfullmäktige den 18 april. Tyvärr speglar planprogrammet den okunskap om miljö och klimat samt vurmandet för exploatering av kalla bäddar som var så karakteristisk under den förra mandatperioden, då Centerpartiet, Västjämtlands väl och Kristdemokraterna satt vid makten.

Vi i MP Åre håller med. Den pågående klimatkrisen behöver genomsyra all samhällsplanering. Åres medborgare delar denna bild vilket framgår när man läser kommunens visionsberättelse ”Vision 2050”.

Den förra politiska majoriteten i Åre kommun (C, VV, KD) struntade i vetenskapen och medborgarnas önskan, varför ingen hänsyn har tagits till hur samhällsplaneringen påverkar det övergripande miljömålet ”Generationsmålet” samt miljömålet ”Begränsad klimatpåverkan”.

Dessa övergripande mål ska styra all verksamhet i alla kommuner i hela Sverige. Åre kommuns planprogram har inte reviderats utan fortsätter framhäva viljan om ännu fler turistboenden. Denna föråldrade inriktning tar varken hänsyn till naturvärden, rekreationsområden eller de utsläpp utbyggnaden leder till under själva byggprocessen och sedan under Björnenområdets hela livslängd.

De senaste 40 åren har vetenskapen inom klimat- och miljöområdet varit tydlig. Kunskapen är överväldigande om hur brådskande det är att minska våra utsläpp och hushålla med våra ändliga resurser. Om vi vill undvika skenande klimatförändringar, behöver vår samhällsplanering genomsyras av ramarna för koldioxidutsläppen som forskarna gett oss.

Samhällsplanering är en viktig del av lösningen på klimatkrisen. Tillsammans behöver vi finna hur det hållbara samhället ska se ut och hur vi ska nå dit, samtidigt som vi håller oss inom naturens och klimatets gränser. Politikens kärna är att peka ut den riktning vi vill gå. Om politiken sätter undermåliga klimat- och miljömål kommer det att återspeglas i kommunens verksamhet.