Av den militära myndigheten Försvarets forskningsanstalts (FOA:s) rapport framgår: (1) Under de senaste decennierna har det uppträtt allt fler fall av så kallade sjuka hus med förekomst av 2-etylhexanol och n-butanol, vid inläggning av limmade golvmattor av PVC och linoleum. (2) Butanol kan i relativt låga halter, ge symptom som liknar vad man finner i sjuka hus. (3) Vid fukt i betonggolv ökar emissioner av 2-etylhexanol med tiden.”

I Södra Stationsområdet i Stockholm byggdes 2 200 lägenheter med tillhörande barnstugor i början på 1990-talet. Barnavårdscentralen rapporterade om barnens hälsobesvär och Sachsska Barnsjukhuset sammanfattade sin rapport: ”En anmärkningsvärd överfrekvens av hälsobesvär med astma hos barnen konstaterades och extremt hög var förekomsten av eksem som drabbat 41 % av barnen i Södra Station.”

Mätningar i lägenheter och daghem visade på ammoniak, 2-etylhexanol, n-butanol och TXIB, som påvisade en kemisk nedbrytning av golvmaterial.

Då ett flertal fastighetsägare i Stockholm drabbades av nybyggda sjuka hus-områden under 1980-talet har det inneburit en ny kunskap. I dag lägger alla kommunala bostadsföretag in trägolv i nybyggda flerfamiljshus. Men problemet kvarstår, då plast- och linoleummattor läggs in i alla förskolor, skolor och äldreboenden.