Under hösten 2002 samlades en grupp företagare i Rossön, för att ta till vara och utveckla näringslivets intressefrågor, ortens infrastrukturella utveckling samt att vara kontaktorgan utåt. En interimsstyrelse bildades. Och under våren 2003 bildades RSFF.

Inget är omöjligt, kopiering, klippa gräs, skotta snö, fixa värme, sälja reklamprylar.

Hyra ut nycklar till de privatpersoner som önskar att vara på sporthallen eller gymmet. Dessa lokaler utnyttjas nästa dygnet runt.

RSFF har som tradition att samla byborna till en stunds gemenskap på nyårsaftonen under gemytliga former på "torget" utanför kansliet. Nyårstal, uppmärksamma nyfödda och nyinflyttade. Även utse "Årets Rossöbo". Med gemensamma krafter brukar byn bli upplyst med ett hundratal marschaller.

Under december månad anordnades en tävling där man skulle gissa "Vem är tomten"? Många tog tillfället i akt och gissade. Tack vare facebook kunde även de som älskar Rossön, men tyvärr bor på någon annan plats, vara delaktig.

Vid årets årsmöte, det 20:e, kunde det noteras att 243 stycken enskilda och tio företag är medlemmar i RSFF.

Under våren 2022 kom Ole Lundgren med ett förslag om hjärtstartare. En insamling på Oles idé började och resultatet blev lyckat. Mer än 45 000 samlades in och två hjärtstartare kunde köpas in och placeras ut i Rossön. Två HLR-kurser har genomförts och kommer följas upp under 2023.

Många eldsjälar har varit ordförande under dessa 20 år En som tyvärr nyss har lämnat oss, i sorg och saknad, men lämnat många minnen var Sven Örjan Anderstig SÖA.