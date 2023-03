Karin Härjegård trollband Frösö-pensionärer

Hon öppnade träffen med att berätta om Sonja, en äldre kvinna, som funnits i hennes huvud länge och som hon känt skulle finnas med i en framtida berättelse. En kvinna som - när Karin började skriva - fick bli stöd till bokens huvudperson.

Den entusiasm och glädje som Karin visade oss smittade genast av sig på oss åhörare som genast sveptes med in i berättelsen och med in i vad Karin upplevt tidigare under dagen under prisutdelningen på Nalen.

Karin är ju ingen debutant när det gäller skrivande, hon har tidigare gett ut tre böcker, dessa dock halvdokumentära och på eget förlag eller mindre förlag. Fascinerande höra hur hon här tänker att hon ska pröva med att skicka in till fem större förlag för att testa om berättelsen skulle duga hos dem. Hur hon ställer in sig på minst 5 veckors väntan, men redan efter 3 dagar blir uppringd och tillfrågad om hon redan tecknat avtal med något förlag. Uppringaren ber dessutom henne ge honom tre dagar för att läsa färdigt boken. Man förstår hennes både glädje och förvåning över den snabba responsen.

Uppföljaren, Sömmerskan och friheten, finns redan publicerad och den tredje boken i triologin är i princip klar, fantastiskt.

I väntan på Karin hade vi 34 SPF:are som närvarade redan intagit en härlig måltid ute på vårt stamställe ”Hos Andreas”.

Ni som har möjlighet gå och hör Karin, hon är en fantastisk berättare.

Lars Gabrielsson