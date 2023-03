Det mest spektakulära äventyret utspelade sig när den brunstige 10-taggaren Ludde, 400 kg tung, skulle transporteras från Värmland i hästfinka. Ludde hade medicinerats med lugnande av veterinär, men i Dalarna piggnade Ludde till, tog sig ur hästfinkan och rymde till OK:s tvätthall i Mora. Till slut blev det poliseskort som uppmärksammades av pressen.

Sune hade så mycket spännande att berätta från sitt liv med älgarna. Han har varit älgbarnmorska och blivit kärleksfullt tackad av den nyblivna mamman med intensiva slickningar på flinten .

Han är den första patienten i vår region som av läkare diagnosticerats med ”älgarmbåge”. Det är slitsamt för kroppen att arbeta med älgar.

Resan med älgarna tog Sune jorden runt. Med orden ”I am the General Manager of Moose Center of Scandinavia” öppnades dörrarna till en konferens på hög vetenskaplig nivå i Canada.

En succé visade sig papper producerat av älgskit vara. Det började med att Sune mixtrade hemma i köket. Älgavföring är ett sterilt material, består av cellulosa och luktar endast bark.

I Thailand har Sune producerat papper av pandabajs, i Australien gjordes papper av känguru- respektive koalaavföring. I Sydafrika av giraffbajs.

Det har blivit resor till Kina och Ryssland. I Polen hade Sune älgar under några år.