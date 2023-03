Pronomen engagerar. Språkpoliser och språkpopulister återupptar nu en klassisk strid, och snart kanske det rapporteras från omvärlden: "Framför stadens dom fällde lingvisten dom Pedro sin dom över svenskarnas tilltag att ersätta de och dem med dom."

Personligt pronomen tredje person plural skrivs "de" som subjekt och "dem" som objekt på svenska, norska och danska. Den skillnaden upprätthålls när orden uttalas på norska, danska, finlandssvenska och vissa dialekter i Sverige, medan man på svenskt riksspråk säger "dåmm" i båda fallen. Det gör att en del har svårt att skilja mellan subjekts- och objektsformen när de skriver, även professionella skribenter. Däremot verkar svenskar klara åtskillnaden på både engelska och sitt eventuella bygdemål: "They are here, I saw them" och "Di ä här, ja så dåmm". På tyska och franska håller man till och med reda på tre former, även olikhet mellan ackusativ och dativ.