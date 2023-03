En festligt svängig hyllning till ”The first Lady of Jazz”

The first Lady of Jazz kallades hon, den legendariska jazzsångerskan Ella Fitzgerald (1917-1996), som under decennier turnerade över stora delar av världen och gav bejublade konserter i utsålda konserthus samtidigt som hon spelade in mer än 200 storsäljande skivalbum. Tveklöst var hon en av jazzens allra största stjärnor.