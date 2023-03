För några veckor sedan fattade majoriteten av kommunstyrelsen ett sturskt beslut (Länstidningen 21/2): Vi tar bort 400 av kommunens parkeringsplatser i centrum för att ”rädda luften”.

Någon analys av huruvida detta verkligen skulle påverka luftkvaliteten i just Östersund ansågs onödigt. Att hålla an med beslutet och följa oppositionens uppmaning att göra just en sådan analys, och dessutom hålla en medborgardialog, röstades obönhörligen ned.

Man följde helt linjen som kommunens miljöchef föreslog. Hennes förslag grundades på en allmän forskning om att ”tog man bort parkeringar så minskades biltrafiken”. Någon som helst analys av hur denna allmänna forskning stämde med de speciella förhållanden, som gäller för Östersund, har miljöchefen inte redovisat.