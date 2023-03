Det finns många vittnesmål som berättar om vad det samiska folket har utsatts för. Det är en lång och ofta brutal historia som fortfarande är tung att bära. Under tidigt 1900-tal har präster till exempel gett sitt godkännande att samiska kvarlevor fick grävas upp från kyrkogårdar, men de har även ändrat och försvenskat samiska namn i kyrkoböckerna.

I försoningsarbetet bad Svenska kyrkan det samiska folket om ursäkt. Ursäkten framfördes under flera tillfällen 2021 och 2022 av ärkebiskop Antje Jackelén. Jan-Åke Johnsson, same från Jänsmässholmen, var på plats under ett av hennes tal.

– Jag var inte beredd att det skulle komma så mycket känslor. Det var många tankar kring det som vi har utsatts för som kom upp till ytan. När jag gick därifrån kände jag mig inte klokare, men jag hoppas att vi får se konkreta resultat av försoningsarbetet, säger han.

Invigning 26 mars av nya samiska konstverket i Stora kyrkan - läs mer här.