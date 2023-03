Om skogen brukas: Planteras-växer-avverkas. Träden växer kanske en halvmeter per år på längden med årsringar på mer än en halv centimeter (stammens diameter ökar med mer än en centimeter per år). Med hjälp av röjning och gallring kan den höga tillväxten bibehållas längre. Efter avverkning bränns en del, en del lagras som papper några år och en del lagras i trähus ibland över hundra år. På sikt lagras alltså mer och mer av kolet in i våra bostäder och andra träkonstruktioner, som resultat av den brukade skogen.