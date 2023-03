Andra städers luftkvalitet eller förekomst av andra föroreningar eller bakgrundsnivåer är helt irrelevant i vårt arbete med PM10, den partikelgrupp som ger oss problem.

Vi har, i enlighet med gällande regelverk, mätt halterna av PM10 under flera års tid. Vi har mätt på det sätt som föreskrivs i svensk lagstiftning - och som vad gäller PM10 är helt harmoniserad med Europeisk lagstiftning, samt med den vägledning vi fått från Naturvårdsverket som är tillsynsmyndighet i frågan. Gränsvärdena för skadliga partiklar överskrids så många tillfällen per år, främst under våren, att vi måste se till att förbättra luftkvaliteten.

En av många åtgärder i åtgärdsprogrammet för att förbättra luftkvaliteten är att jobba med vägunderhåll, sopning och dammbindning. Hela programmet går att läsa om på Åtgärdsprogram för luft – Östersund.se.

Syftet med åtgärdsprogrammet för luft är att förbättra luftkvaliteten så att halterna för skadliga partiklar, PM10, inte överskrider EU:s gränsvärden. Att följa gällande lagstiftning, och att därmed ha en luftkvalitet som inte är skadlig för människors hälsa, borde ses som självklarhet istället för att ifrågasättas.