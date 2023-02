Men, det är olika svängningar för S, de sköt ned planerna på Busstorget mycket med bland annat att medborgardialogen var svag. Men, när det gäller P-platserna i City är det åt andra hållet.

Är det så här kommande mandatperiod för den politiska ledningen ska se ut! I så fall har det så kallade Mittstyret kört i diket.

Vi Kristdemokrater välkomnar att medborgarna och näringen i City reagerar.

Under många år har just frågan om ett levande City varit central, många gånger utifrån konkurrensen från handelsplatserna. All heder till Calle Hedman, centrumutvecklare på Destination Östersund som vågar ha en uppfattning.

KD delar den oro företagarna i Östersund har, det vill säga att de är livrädda att politiken tar dåliga beslut.

KD delar till fullo Moderaternas uppfattning att mätningarna måste analyseras och kompletteras med orsakas samband, allt i en bred dialog med de som bor och verkar i Centrum.

Stephen Jerand (KD)

Politisk sekreterare/gruppledare Kristdemokraterna Östersund

