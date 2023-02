Herculesflygplanet är fyrmotorigt med en tomvikt på 50 ton. Det deltog i en gemensam övning kallad ”Cold Response” och gjorde en rutinflygning från Evenes i Norge och avsåg landa i Kiruna. Under denna flygning kolliderade flygplanet med en bergskam i Kebnekaisemassivet varvid alla fem (norsk militär personal) ombord omkom omedelbart. Flygningen skedde delvis utan yttre visuella referenser. Det saknades radartäckning i området och även terrängkollisionsvarningssystemet saknade täckning i databasen över det aktuella området.

Under bärgningsarbetet har flygplanets så kallade svarta lådor, som i praktiken består av två orangefärgade enheter bärgats och analyserats. Den ena är en ”cockpit voice recorder” som spelar in ljud i cockpit under hela flygningen. Man har varit helt omedvetna om faran. Den andra kallas ”Digital Flight Data Recorder” och spelar in en mängd tekniska data. Bärgningsarbetet på den branta fjällsluttningen under komplicerade förhållanden involverade omkring 70 till 90 personer som bland annat var förlagda på Kebnekaise Fjällstation. Flygplansdelarna transporterades till en hangar i Kiruna för undersökning.

Statens haverikommission består av omkring 30 personer med en juristdomare som generaldirektör, en ställföreträdande generaldirektör samt några utredningsordföranden, alla med bakgrund som juristdomare.