Den 1 februari toppade Magnus Carlsen den officiella världslistan för 134:e gången i rad, en sekvens som inleddes redan i juli 2011. Hans regeringstid kommer med stor sannolikhet att räcka ett bra tag till, förmodligen i åratal.

Han hämtade sig också väldigt snabbt efter två förlustpartier i följd i Wijk an Zee nyligen, med fyra vinster senare i turneringen. Trots totalt sju förlorade ratingpoäng är han med sina 2852 nu ensam att ha över 2800. Närmast följer just nu: 2) Ian Nepomniatjij, 2791, 3) Ding Liren, 2788, 4) Alireza Firouzja, 2785, 5) Anish Giri, 2788, 6) Wesley So, 2770, 7) Hikaru Nakamura, 2768, 8) Fabiano Caruana, 2766, 9) Viswanathan Anand, 2754, 10) Sergej Karjakin, 2747.