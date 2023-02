De kunde inte presentera någon gemensam politik vid regionfullmäktige i november och inte i december. De lovade att återkomma i februari, men det gjorde de som bekant inte heller.

På regionfullmäktige den 14 februari kunde de inte heller svara på frågan om varför de inte kan presentera en gemensam politik och de kunde inte ens svara på när de kommer att presentera en gemensam politik.

Ofta är det positivt när sagor blir verklighet, men det vi nu ser är hur Alice i Underlandet blir verklighet och den politiska ledningen likt Alice i sagan inte kan svara på frågan vart hon vill komma, och, ja, då är ju svaret att då spelar det ingen roll vilken väg man tar.

Vi anser att Region Jämtland Härjedalen behöver en tydligare styrning än så. Hade vi fått möjlighet välja väg så hade vi valt en väg med fokus på att kapa vårdköerna, satsningar på vår personal, skapa fler arbetstillfällen, skapa förutsättningar för fler arbetsgivare, förbättra vår infrastruktur och utveckla förutsättningarna för civilsamhället, klimatet och kulturen

Robert Hamberg (M), Magnus Rönnerfjäll (C), Elise Ryder Wikén (M), Cristine Persson (C), Jennie Klaesson (M), Jörgen Larsson (C)