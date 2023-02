Fem månader har förflutit efter riksdagsvalet 2022, ett val som många småviltjägare betraktade som ett ödesval för den framtida möjligheten till jakt på statens mark på renbetesfjäll. I dag är det staten, via Länsstyrelsen, som ansvarar för upplåtelsen med inriktning att jakt och fiske ska upplåtas.

Den utredning som går under namnet Renmarkskommittéen har som direktiv att utreda om andra samebyar än Girjas sameby ska erhålla samma rättigheter att upplåta jakt och fiske inom sina områden. Om utredningen kommer fram till detta är vi många som ser stora risker till inskränkningar i möjligheten till jakt och fiske på statens mark.

Utöver det är oron också stor för att prisbilden markant kommer att förändras, det vill säga höjas. Småviltsjakten på statens mark som sedan 1994 varit tillgänglig för samtliga i Sverige men även för utländska jägare kan därmed i framtiden endast bli tillgänglig för dem med tjocka plånböcker alternativt goda kontakter.

Inför valet kom många lugnande besked från partierna till höger, vid en valvinst skulle de se till att jakten även fortsättningsvis skulle vara tillgänglig för alla och att upplåtelsen även fortsättningsvis ska ske via staten via respektive Länsstyrelse. Många småviltjägare, även vi, hade kontakter med sina riksdagspolitiker och det ledde till bra kontakter både via e-post och samtal. Med stor sannolikhet kan vi säga att många bestämde hur man skulle lägga sina röster utifrån dessa kontakter.

Efter valet gick den nye landsbygdsministern snabbt ut och sa att jägarna inte skulle vara oroliga för de frågor som var aktuella. Något konkret har dock ännu inte kommit ur detta, återkoppling från politiker har kraftigt försämrats efter valet. Frågan verkar inte längre vara lika viktig om man gör en bedömning utifrån den mediala uppmärksamheten, men för oss som bor i de norra delarna av Sverige och som har jakt och fiske som en viktig del av våra liv så är frågan fortsatt högaktuell. För många säkert avgörande för val av bostadsort att flytta till eller stanna kvar i.