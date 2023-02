Minnesord: Harriet Melin, Dalby, 92 år

Harriet Melin är ett välkänt namn för flera generationer dansare i Östersund. I det gamla teaterhusets sal 4 startade Harriet sin balettskola 1948 och drev den sedan i över tre decennier, förutom under 1949 när Harriet studerade för danspedagogen Jenny Hasselquist i Stockholm.

Varje år höll Harriet en balettuppvisning som fyllde teatersalongen och var en efterlängtad höjdpunkt i Östersunds kulturliv. Otaliga är de flickor, liksom ett mindre antal pojkar, som har dansat balett hos ”tant Harriet”. Många av dessa har sedan gått vidare inom dansen i sina yrkesliv.

Förutom hos Jenny Hasselquist studerade Harriet även vid Royal Academy of Dancing (RAD) i London och hos exempelvis Zenta von Knorring, Gunhild ”Lulli” Svedin och Lilian Karina. Hon deltog även i Svenska danspedagogförbundets fortbildningar, där hon drillades av bland andra Maurice Béjart. Under dessa utbildningar fann hon många vänner från hela Sverige och flera av dem behöll hon kontakten med under sitt långa liv.

1972 tilldelades Harriet Östersunds kulturstipendium. Pengarna använde hon bland annat till en studieresa till en balettfestival i Bulgarien, varifrån hon kom hem helt uppfylld av balett. Hon hade ”tittat på balett, pratat om balett, läst om balett och drömt om balett”!

Inom familjen är vi flera som har tagit våra första danssteg hos Harriet – systern Monica förstås, med barn, men framför allt dottern Catharina. Efter att ha gått i sin mammas lära under hela sin uppväxt utbildade hon sig vid Balettakademien i Stockholm för att sedan arbeta som dansare. Idag arbetar Catharina själv som danspedagog och koreograf i Malmö.