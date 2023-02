Vi måste lära oss om skogens nya roll i den gröna omställningen. Om Sverige ska kunna klara sitt klimatmål måste avverkningarna minska. Det är mycket bättre för klimatet och miljön om vi använde halm vid papperstillverkning.

Lika viktigt som regnskogen är för jordens klimat är Norrlands skogar.

Trädens roll att kunna fånga upp den farliga koldioxiden måste uppvärderas.

Greta Thunbergs bok ”Klimatboken” borde finnas i alla kommuner, skolor och företag. För att lösa klimatkrisen måste vi förstå vad forskarna säger.

We must act on climate change now