Enligt kontraktsförslag utgår minimiersättning med 50 000 kr per megawatts (Mw) kapacitet, vilket innebär att minimiersättningen för ett verk på 5 Mw är 250 000 kronor per år. Denna ersättning tillfaller alltså markägarna.

Normalt ligger vindkraftverken på skogsmark som producerar 1–5 kubikmeter skog per år och hektar. Ett vindkraftverk tar 1 hektar i anspråk. Om man räknar 3 hektar (inklusive tillfartsvägar) kan man räkna med ett produktionsbortfall för skogsmarken till max 15 kubikmeter per år och räknat med 400 kronor per kubikmeter blir bortfallet 6 000 kronor per år. En ersättning på till exempel 20 000 kronor per år är alltså mycket hög om man räknar efter vad marken producerar. Allt därutöver är en kompensation för negativa effekter.

Borde inte den ersättningen tillfalla bygden?

Ett utmärkt sätt att hålla samman bygden är att denna ersättning går till kommunen. Många av vindkraftsparkerna ligger på bolagsmark och dessa betalar inte skatt till våra glesbygdskommuner.

Ett ersättningssystem där största delen av ersättningen går till kommunen gör det lättare att utse lämpliga områden för verken då ersättningen inte slår så olika gentemot enskilda markägare eller invånare. Dessutom tillfaller ersättning bygden oavsett var markägare (enskilda eller bolag) är skrivna. Därigenom undviks risken för markspekulationer.