Som avslutning på det trevliga sångcaféet fick vi lyssna till Sven Eriks breda sång och musikkunnande, som grundlades efter några års skogsarbete på föräldrarnas bondgård i Bodal, Brunflo, där intresset för sång och musik växte så stort som till musikkonsulent samtidigt som kantorsexamen avlades.

Först kom "No body knows" följd av Elvis Presslys "He takes my hand" och "There goes my everything" och som avslutning "Stad i ljus" av Py Bäckman, som vi senast fick lyssna till före Sveriges handbollsmatch mot Island i fredags den 20 januari.

Före de fyra stämningsfulla musiksångerna väckte Sven Erik vårt intresse att få lyssna till honom igen om "Brevet från Emelie" och den ring som han fick från en flicka i Asien för flera år sedan.

Marianne Hellström