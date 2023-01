Flyget hårt drabbat av samhällskriserna – så är läget på Frösön: ”Ser ändå en positiv trend”

Under pandemin år 2020 lamslogs stora delar av flygtrafiken både i Sverige och globalt. 66 procent av utlandsresenärerna och 69 procent av inrikes dito försvann under perioden januari till november 2020 jämfört med året innan.

Flygplatsen på Frösön fick också säga upp personal och gick från 64 till 54 anställda under 2020. Idag arbetar också motsvarande antalet heltidsanställda, 54 personer, i flygplatsdriften. Flygplatschefen Peter Fahlén berättar att det är ett minimum eftersom det finns en rad krav som måste uppfyllas, bland annat en 60 minuters beredskap att öppna flygplatsen för ambulansflyg.

– En del vi gör är ju den dagliga trafiken. Men vi har mycket annat med samhällsviktiga transporter under dygnets alla timmar. Vi har därför förstärkt med mer personal under vintersäsongen så det totala antalet som just nu jobbar på flygplatsen är cirka 70 personer, säger han.

Trafiken för landets tio Swedavia-flygplatser har sedan dess återhämtat sig men ännu inte nått den nivå som var innan pandemin. Enligt en färsk rapport från Swedavia gällande det totala antalet flygpassagerare 2022 så uppgick den till cirka 70 procent av 2019 års nivå.