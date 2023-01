Eon varnar för fler strömavbrott i Strömsunds kommun närmsta dagarna

Enligt Eon var ett 30-tal montörer, tekniker och huggare ute i fält. De arbetade även med att ta bort de många träd som ligger på eller farligt nära en elledning och det tillkom fler under arbetet.

Enligt Eon planerar man att sätta in en besiktningshelikopter med gripklo för att rensa träd, men under onsdagen var de inte tillräckligt bra flygväder. Däremot väntas vädret under torsdagen bli tillräckligt bra för att flyga.