Vi lever i en globaliserad värld och det betyder att krigföring får konsekvenser också för andra. Ledare i västländerna avvisar idén om förhandlingar, även om det innebär att slå sönder Ukraina både ekonomiskt, militärt och kulturellt.

Kärnvapnens vansinne illustreras tydligt av att det inte bara är angriparen som förintar mänskligheten. Den som använder kärnvapen som försvar är lika stor orsak till förintelsen. Slutsatsen är att det är bara att ge sig om någon provoceras fram till att börja. Kriget i Ukraina är ett tydligt exempel på att ett väpnad konflikt med vilken som helst som har kärnvapen kan förinta mänskligheten.

Bli klok nu, för det finns inget senare. Inövad civil olydnad mot en ockupant är det enda försvar som kan avskräcka en makt med kärnvapen. ”Folk och Fred” i stället för ”Folk och Försvar” är vad vi bör prata om och kongressa kring.

Where have all the Flowers gone?

When will we ever learn

Fredsfantast