Oviken allt hetare för prospektörer – konkurrens om marken i ett område

LT har i flera artiklar berättat om det nyväckta intresset från gruvprospektörer som vill muta in mark i Ovikenområdet. Geologen Andrew Hausheer lämnade under hösten in tre ansökningar och har beviljats undersökningstillstånd från Bergsstaten för två av områdena. Han väntar fortfarande på beslut gällande det tredje området.