Med företaget Morrvikja vill Maria lyfta Åres historia: ”Jag tror starkt på personliga möten”

Maria Wilhelmssons familj tillhör en av de vars generationer bott i Åre by i århundraden. En by som en gång i tiden gick under namnet Mörviken – Morrvikja på jämtländska – och tillsammans med Totten och Lien, utgjorde det som vi idag känner till som Åre. Nu vill Maria Wilhelmsson lyfta fram dess historia, bortom turismen, med historievandringar och sin lokala hantverksbutik.