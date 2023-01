Som andra har pekat på har Jämtkraft under många år haft en cirka 10-procentig lokalrabatt.

Politiker på alla nivåer har skapat ett stort samhällsproblem, när hushåll och företag dignar under astronomiska elräkningar, trots att produktionen inte är dyrare än tidigare. Miljarder i extrautgifter för konsumenterna försöker nu staten hitta former för att återbetala via kostsamma och byråkratiska bidrag.

När det då finns politiker på kommunal nivå, som har möjlighet att i någon mån lindra effekterna för konsumenterna, men halsstarrigt vägrar – synbarligen enbart för att öka vinsten i det egna företaget, blir man ytterst besviken.

Sten Bredberg

