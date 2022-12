Åre kommuns tillväxtstrategi får kritik: ”Projekt har fastnat i en kommunal geggamoja”

Dagarna innan julafton fick han snabbt hoppa in som tillförordnad vd för det kommunala bostadsbolaget Årehus AB sedan nuvarande vd Helene Olausson gått på en längre ledighet. Annars var tanken att Bengt Rådman skulle ha gått i pension sista november i år, efter att ha tjänstgjort de två senaste åren hos Årehus. På sitt bord har han haft flera större projekt under den tiden. Att han nu snabbt kallats in som bolagets tillförordnade högsta chef förändrar inte hans åsikt om kommunens tillväxtstrategi säger han.