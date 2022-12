Den 25 november lämnade ungdomsorganisationen Aurora in en stämningsansökan mot svenska staten för bristande klimatpolitik. 1 620 forskare och lärare gick med i demonstrationen som hölls i vår huvudstad. Vi måste alla ta vårt ansvar och minska våra klimatavtryck. Man brukar prata om biffen, bilen och bostaden. Ät mera vegetarisk mat, byt ut din disel/bensin bil till en elbil och sätt upp solpaneler på ditt hus.

Vi måste visa våra ungdomar att vi vill och att vi kan ställa allt till rätta igen. Det är ju faktiskt vi vuxna som har ställt till det. Nu är det dags att städa upp.

We must act on climate change now

