Som ett bevis på vår gemensamma mänsklighet, på försoning, och på fred vill vi uppmana till ett eldupphör i Ukraina under julen 2022/2023 – från den 25 december till den 7 januari.

Vapenstilleståndet julen 1914, mitt under första världskriget, var en symbol för hopp och mod. På eget bevåg organiserade människor i de krigförande länderna en vapenvila där de i broderskap och öppen försoning spontant kunde förenas. Detta blev ett bevis på att även under de våldsammaste av konflikter – med påven Benedictus XV:s ord – ”kan vapnen tystna åtminstone under den natten änglarna sjöng”.