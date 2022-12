Minnesord: May Jörgensen, Hällesjö

Vår älskade sambo, mamma, mormor och farmor har lämnat oss i stor sorg och saknad.

May växte upp i Köpenhamn under andra världskriget, som dotter till Edel och Edgar. Vid sin sida hade hon syskonen Lis, Bo, Per och Sys.

Redan som flicka gick hon helst barfota trots att hon bodde i en stad. En inställning som har färgat hela Mays liv. Hon har gått sin egen väg och vågat och provat allt möjligt.