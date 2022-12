Linnéa, 16, är andra vinnaren i LT:s fototävling: ”Chockad och förvånad”

– Det handlar mycket om vinklar. Beroende på var man står blir det olika perspektiv. Man kan fota uppifrån, nedifrån, från sidan. Och så kan man se vart ljuset faller ifrån, det gör stor skillnad. Det är också viktigt att ha en bra kamera eller en bra mobil, då blir det bättre kvalité. Bilden jag skickade in till tävlingen har jag tagit med min mobil.

Linnéa Eriksson vinner biobiljetter som pris.

Glöm inte bort att vi utser en vinnare varje vecka fram till jul så fortsätt att skicka in era bidrag. Det går att skicka in foton även om du skickat in bidrag tidigare.