De mörka molnen hopar sig på bostadsmarknaden men regeringen har inte presenterat några konkreta lösningar på problemen. Väljarna har tappat hoppet: Endast 16 procent tror att regeringen förmår lösa bostadsbristen under mandatperioden, enligt en färsk Sifoundersökning.

Regeringen och den nya bostadsministern Andreas Carlson (KD) har ärvt en bostadsmarknad där det mesta går åt fel håll just nu: räntorna rusar, bostadsköparna tvekar och bostadsbyggandet bromsar in. Enligt Byggföretagens prognos faller bostadsbyggandet i Jämtlands län med 19 procent, mätt i bygginvesteringar, under nästa år. Samtidigt har de skärpta kreditrestriktionerna stängt en stor grupp människor utanför den ägda bostadsmarknaden.