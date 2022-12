Därefter äntrade Johnny Wiktorsson scenen. Johnny som uppträder utan förinspelat komp har en bred repertoar att välja ifrån. Han började sitt uppträdande med att sjunga Jerry Williams Did I tell you och övergick sedan till att bland annat sjunga Elvis-, Mats Rådberg-, Hayati Café- och Lasse Berghagen-låtar. På låtlistan stod även country- och bluesmusik.

Medlemmarna blev även inbjudna att sjunga allsång. Första allsångslåten, Barndomshemmet av Harry Brandelius, ”taggade” publiken till att vilja sjunga mera.

Därefter serverade förplägnadskommittén kaffe och stut. Mötet avslutades med SPF-information och lottdragning. På månadsmötet i december blir det julbord, anmälan senast 7 december.

Marie-Louise Oscarsson