Plutonchefsskolan, A4 PCS-72, firade den 29 september 2022 sitt 50-årsjubileum sedan muck. Dagen började med ett besök på Teknikland, där vi fick en guidad tur med hjälp av S Jernberg och U Ehleskog. Information gavs om dagens artillerisystem Archer och om Tekniklands verksamhet, innan lunchen med ärtsoppa och pannkaka avnjöts.

På kvällen samlades vi till en god middag på Kitchen and Table, där gamla minnen från lumpartiden återberättades under trevliga former.