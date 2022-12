Zakarias, 8, är första vinnaren i LT:s fototävling – ger fototips: ”Ha en bra vinkel”

Vi har fått in flera fina bidrag till vår fototävling med jultema. Nu har vi utsett den första vinnaren: 8-åriga Zakarias Zetterfalk från Östersund.

– Lussebullar, pepparkakor och all mat.

Zakarias Zetterfalk vinner biobiljetter. Det verkar passa bra eftersom han gillar att gå på bio, men han har inte bestämt vilken film han ska se.

– Jag behöver titta vilka filmer som finns, säger han.

Glöm inte bort att vi utser en vinnare varje vecka fram till jul så fortsätt att skicka in era bidrag. Det går att skicka in foton även om du skickat in bidrag tidigare.