Jan Jonsson, flygkapten och uppväxt på Frösön, berättade om bland annat Mustangen under andra världskriget. Foto: Bengt Landervik

Jan var tidigt flygintresserad, har lärt sig flyga olika flygplanstyper, men har särskilt intresserat sig för det amerikanska flygplanet North American P 51 Mustang. Han har varit flygkapten i MalmöAviation/BRA under 24 år.

Mustangen blev legendarisk under andra världskriget. Sverige köpte Mustanger som surplus efter krigsslutet. Typen var i tjänst vid F4 1947-52 under beteckning J 26. Den hade 1650 hk motor och var beväpnad med sex automatkanoner. Drygt 150 exemplar av flygplanstypen har bevarats och renoverats till flygbart skick av entusiaster. Jan Jonsson är en av dessa. Han har själv flugit Mustang under 15 års tid.