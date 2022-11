I början av 1900-talet växte Östersund, och det blev för många stora förändringar och även för vissa ett eftersträvansvärt annorlunda sätt att leva. Separatorn kan vara en metafor för såväl det som söndrar och det som skiljer. För många samer innebar förändringen, att man mer och mer ”blir svenskar” och tar sig ”svenska” namn. 1918 hålls så det första samiska landsmötet i just Östersund. I rikspolitiken fanns då en mycket utbredd uppfattning om det som kallades ”Lapp skall vara lapp-politiken”. Och 1922 kom Rasbiologiska Institutet, med Herman Lundborg som förste chef. Och då skedde, det som idag låter helt osannolikt, omfattande skallmätningar och fotodokumentation av samer. Detta genomfördes ute i skolorna av kringresande så kallade forskare.

I De tvångsförflyttade skildras tvångsförflyttningarna av nordsamer under 1920- och 1930-talen samt tvångsförflyttningar i Tärna till följd av vattenkraftsregleringar under 1960-talet. Tidigare hade ju renarna i Norge och Sverige kunnat beta tämligen fritt i gränstrakterna, men när behovet ökade för svenska samerna att få utöka sitt bete på norska sidan blev det nej. Då ställdes samerna inför kravet att sluta med renskötseln eller flytta söderut, där man inte alltid gillade all inflyttning.

Sedan kommer vattenregleringarna, och Ekerlid som vistades hos morfar och mormor på somrarna, minns tydligt oron inför hur det skulle bli. 10 procent överdämdes och 150 personer tvångsförflyttades, nästan helt utan debatt. Uppfattningen som fördes fram var, att några får väl flytta, men flera kommer att flytta hit till de arbetstillfällen som uppstår. I dag finns planer på gruvbrytning i samma område.

De två första böckerna bygger på verkliga händelser, medan De tvångsförflyttade är en fiktiv bok. I handlingen möter vi en lokal journalist som börjar skriva om händelserna. Han hinner inte bli klar, utan efterlämnar endast rubriker samt föreslår försoningspolitik. När kollegor börjar nysta i detta vidgas berättelsen.

Har detta någon anknytning till situationen idag? Ja, diskussioner förs om brytning av nickel, vilket skulle riskera vattenpåverkan ända mot Umeåtrakten samt naturligtvis intrång i renskötseln.

Birger Ekerlid fångade besökarna med en berättelse som binder ihop stora samhällsförändringar från tidigt 1900-tal med nutida utmaningar. Han fångade oss med sin speciella förmåga att dyrka upp stora samhällsomvandlingar utifrån enskilda människoöden, därför är hans berättelser viktiga!

