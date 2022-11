Jan Strömberg, vars farfar var byggledare under bygget, redogjorde för planerna med rivning av stugan och det nya bostadsområde som planerades på tomten. Lars G berättade om bastun och badhuset, som låg nere vid stora vägen och som tidigare varit föreningshus uppe i Berggårdarna innan flytten dit ner.

Sedan vandrade vi vidare från stugan och längs Lövtorpsvägen fram till Frösöns sista nyodling, en odling som visade på framtidstro hos Öns sista mjölkbonde.

Där vek vi in i skogen, in till ett liten stuga mitt ibland Frösöns längsta granar. Ett litet, i dag lite förfallet hus som byggts av en man som gick under namnet ”Tipp-Josef”, ett namn han fått för att han förestod soptippen på Frösön. En man född på 1800-talet som Lars tror kommit hit upp från Östergötland. Enligt Jan var han lite av en hustomte på Frösö Sportstuga.

Vi som idag är med mossor belupna och idag ibland lite minnessvaga beklagar, att vi inte har mer att tillföra historien om en man som Josef, som det säkert fanns mycket att berätta om men som fått vandra vidare in i glömskan.

Hans, av honom själv, byggda hus finns ännu kvar. Vägen in till stugan som visade på mycket nerlagt arbete, hade han byggt den, eller var det något annat syfte med den, frågor vi ställde oss.