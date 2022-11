Läser man nyhetsrapporteringar kan man förledas att tro att allt är elände och att vi lever i en värld fylld av våld. Som tur är så finns ett uttryck "hälsan tiger still" och så är det nog. Faran uppstår när några gör allt för att slå sönder uttrycket. Det ger även bränsle på brasan som vi måste kontrollera, vi lever i ett bra samhälle vilket vi måste fanbära högt och bekämpa felaktigt oliktänkande.

Som 80-plussare stod jag med en cykel bredvid min hustru när en oförsiktig fotrörelse gjorde att jag dråsade omkull och blev liggande och försökte samla ihop mina kroppsliga tillhörigheter – armar och ben alltså. Fallet blev våldsamt och förmodligen blev min cykelhjälm min räddning. Nästan innan jag tagit mark hade en bilist uppfattat vad som var på väg att hända varvid han avbröt sin resa mot ett annat mål. Han satte sig på huk bredvid mig och ställde några relevanta frågor. Bad mig röra på ben och armar samt konstaterade att "so far so good".

Det finns platser där andra skulle skynda sig därifrån men som tur är, så befinner sig inte alla där än och snälla ni, gör som min okände hjälpande hand så kan vi bibehålla vårt ännu säkra land. Hann höra att du inte var läkare men kurator.

Odensviksbo