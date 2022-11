Allt hände under en resa till Östersund under 2018. Förutom att det var första gången för mig har jag aldrig frusit så mycket. Som sörlänning där vintertemperaturen sällan går under 7 plusgrader, var det en chock att stå utomhus på Jämtkraft Arena i kyligaste vårvintern, under 90 minuter och stillastående på en läktare. Under pausen tvingades jag lägga mina sista slantar på ett sittunderlag och en filt i shopen. Och en ÖFK-mössa.