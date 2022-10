Retrettmäns med Sören Möller, Johnny Wiktorsson och åter med Benny Grahn bakom trummorna spelade. Det blev full fart från början med låtar som ”Bring it on home to me” och ”That´s alright mama”. Vi sjöng med under ”En sång om frihet” som kändes väldigt aktuell och när de slutligen även spelade allas vår ”Främling” var vi många som blev danssugna.

Vi fick förstås kaffe och god smörgås samt dragning på friskvårdskort och lotterier innan vi skildes åt för den här gången.

Pia Edblad