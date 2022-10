Det prestigefyllda USA-mästerskapet spelades den 5-19 oktober med 14 stormästare som möttes alla mot alla. Tidigare VM-utmanaren Fabiano Caruana behöll sin ledning även under den avslutande veckan och tog segern på 8,5 poäng av 13. Silvret gick något överraskande till sjunderankade Ray Robson, 8 poäng, medan Leinier Perez-Dominguez gick in på bronsplatsen med 7,5 poäng. Högstrankade Wesley So fick nöja sig med 7 poäng och en femteplats. 7 poäng noterade även den tidigare fuskanklagade Hans Niemann med en sjundeplats. Som kuriosa kan nämnas att en av tidernas allra främsta spelare, Bobby Fischer, år 1964 tog sin sjätte seger i USA-mästerskapet med det enastående resultatet 11 poäng av 11 möjliga.