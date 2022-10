Nu har S och C i Östersund kommit överens om att styra tillsammans den kommande mandatperioden. I den deklaration som publicerats i lokalpressen skriver Daoson (S) och Kourlos (C) bland annat att ”Gustav III:s torg ska detaljplaneläggas och Östersundslänken drivs vidare för en bättre kollektivtrafik”.

Så sent som i somras stoppade Mark- och miljödomstolen planerna för Gustav III:s torg där tanken var att Diös skulle få bebygga i stort sett hela torget med kontor, bostäder och ett hotell i sex våningar. Kritiken mot dessa planer har varit massiv från östersundare och även utsocknes. Det har skrivits insändare i en mängd som saknar motstycke och när kommuninvånarna fick tillfälle att skicka in synpunkter till kommunen inkom inte mindre än 238 bidrag, något som enligt tjänstemännen var ett rekord i en enskild fråga. Dåvarande kommunalrådet Svensson (C) avfärdade dock dessa 238 som ”spretiga” och, får man förmoda, inte så mycket att bry sig om.