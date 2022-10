Sista dagen för padelhall i Torvalla – bolaget rekonstrueras: ”En väldigt konstig känsla”

Beskedet att hallen skulle stänga kom på torsdagsmorgonen. Skälet som anges av We Are padel, WAP, är dock inte helt tydligt. På sociala medier skriver bolaget: "Bakgrunden till detta är att We Are Padel just nu ser över kostnadsstrukturen och nätverket av hallar samt förhandlar med hyresvärdar. Vi beklagar de besvär som nedstängningen innebär för dig som spelare."