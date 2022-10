Borden var fint dukade med smörgåsar, äppeldryck och kaffe då föreningens ordförande Johan Svensson hälsade alla välkomna och han vände sig då speciellt till dagens underhållare, som var Per Söderberg från Östersund.

SPF Seniorerna Västjämtland hade bjudit in till månadsmöte. Drygt 40 personer mötte upp och särskilt inbjudna var PRO:s styrelse.

Per Söderberg informerade om sin tid - snart 52 år - i Jämtlands län och de olika uppdrag som han haft. Idag är han bland annat ordförande i SPF Seniorerna Östersund. Under 20 år ansvarade han för tisdagsträffarna vid Hembygdsgården i Lit, 1980-1999 och där medverkade bland annat Nicke Sjödin under många år.

Därefter bjöd Per på underhållning med flera av Nickes dikter och många historier som gjorde att deltagarna fick många goda skratt. Han avslutade programmet med att sjunga Idas äldrevisa.

Flera personer kom med som nya medlemmar denna eftermiddag.

PRO informerade om en träff där polisen medverkar med information om bedrägerier, den 1 november, till vilken även SPF Seniorerna är inbjudna.

Det framkom även synpunkter på hur KPR har fungerat inom Åre kommun.

Den 10 december är det julbord som styrelsens ledamöter fixar med många goda rätter inför julen.